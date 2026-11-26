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У 2025 році в Україні подали 2861 декларацію з криптовалютою. Це на 16% більше, ніж роком раніше.

Найбільше декларацій із криптоактивами подали працівники Національної поліції, прокуратури та військовослужбовці Збройних сил України.

Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту вказали у деклараціях 16 із 391 парламентаря — це близько 4%.

Найбільший криптовалютний портфель серед народних депутатів задекларував голова парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. Йдеться про 80 біткоїнів, вартість яких оцінюють приблизно у 223 млн гривень.

Водночас депутат-рекордсмен задекларував 278,8 млн гривень лише у біткоїнах.

Понад чверть усіх декларацій із криптовалютою припала на Київ — 820 документів.

За кількістю таких декларацій далі розташувалися:

Київська область — 277;

Дніпропетровська область — 215;

Харківська область — 200;

Львівська область — 174.

Окремо зазначається, що, за даними Єдиного державного реєстру, протягом перших десяти місяців 2026 року жінки відкрили майже 148,5 тисячі нових ФОПів в Україні.

Такі дані оприлюднив Opendatabot із посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики схвалив відповідний законопроєкт президента. Про це 24 листопада повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада 287 голосами ухвалила за основу ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №16220, який змінює порядок декларування майна та доходів окремих категорій військовослужбовців під час воєнного стану.

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