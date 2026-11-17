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Поліцейські повідомили про підозру 39-річному депутату Івано-Франківської селищної ради Львівської області, який влітку цього року побив відпочивальника на місцевій водоймі. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Інцидент стався в середині серпня на території Яворівського кар’єру. Компанія чоловіків, серед яких був обранець місцевої ради, каталася на гідроциклах у безпосередній близькості до людей у воді, створюючи небезпеку для дорослих і дітей. Один із відпочивальників зробив їм зауваження, через що виникла словесна перепалка. Під час конфлікту водій гідроцикла двічі вдарив чоловіка кулаком в обличчя, внаслідок чого той упав, а нападник згодом залишив місце події.

Потерпілий самостійно звернувся до лікарні, де медики зафіксували травми обличчя, зокрема рану верхньої губи, синець біля ока та серйозне ушкодження зубів, і передали інформацію правоохоронцям. За даними видання ZAXID.NET, підозрюваним є депутат селищної ради від партії «Голос» Олег Кобзяк.

Після завершення необхідних судово-медичних експертиз фігуранту оголосили підозру в умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Джерело: ZAXID.NET.

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