Українські народні депутати відреагували на заяву прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, який під час візиту на Закарпаття 24 листопада закликав повернути фігуру турула на замок «Паланок» у Мукачеві.

Мадяр заявив, що угорський символ стояв на замку століттями, а його повернення стало б важливим жестом і не потребувало б значних коштів.

У 2022 році міська рада Мукачевого демонтуувала турула та встановила на його місці тризуб.

Народний депутат Володимир В’ятрович назвав дипломатію постійних авансів згубною, оскільки вона, на його думку, призводить до послаблення суб’єктності України та появи неадекватних вимог.

Депутатка Соломія Бобровська назвала заяву угорського прем’єра деструктивною. Вона наголосила, що питання історичної спадщини та культурних символів мають вирішуватися через фаховий діалог і взаємну повагу, а рішення щодо символів на Мукачівському замку повинні ухвалювати українські органи влади відповідно до законодавства України.

24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути можливість візиту до Будапешта, якщо угорська сторона його запросить. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Береговому на Закарпатті. Зеленський також пожартував, що на місці угорського прем’єра сам запросив би українського президента до Будапешта.

24 листопада в Ужгороді Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Президент назвав переговори предметними та повідомив про конкретні домовленості.

Президент Володимир Зеленський зробив першу заяву після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром в Ужгороді.

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