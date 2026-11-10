Депутатка Никорак заперечила причетність до ДТП та втечу з місця пригоди

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Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Никорак спростувала звинувачення в інформаційному просторі щодо її участі у аварії та втечі з місця події. Вона навіть не бачила моменту ДТП і поїхала далі.

«Коли читаєш такі заголовки, складається враження, що йдеться про свідомий злочин, приховування його наслідків і людські жертви, але є одна проблема — це відверта брехня», — заявила політикиня.

Депутатка підкреслила, що її автомобіль не був учасником зіткнення, внаслідок події ніхто не загинув, а про сам факт ДТП вона дізналася лише на п'ятий день від слідчого Національної поліції. Никорак закликала правоохоронців об’єктивно розслідувати обставини без політичного тиску та встановити джерела витоку матеріалів справи в Telegram-канали.

Джерело: допис народної депутатки Ірини Никорак у Facebook.

За інформацією видання «Інформатор» із посиланням на джерела у правоохоронних органах, відеореєстратор одного з учасників ДТП зафіксував Audi Q8, який належить депутатці. Автомобіль під час обгону кількох машин перетнув суцільну лінію та виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося зіткнення інших двох авто. Audi залишив місце аварії, а інші учасники отримали травми та були госпіталізовані. Наразі правоохоронці перевіряють, чи перебувала сама Никорак за кермом. За даними видання, записи камер спостереження попередньо вказують саме на це.

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