Депутату Ізюмської міськради оголосили нову підозру за розголошення позицій ЗСУ

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Депутату Ізюмської міської ради VIII скликання, обраному від забороненої партії ОПЗЖ, заочно повідомили про ще одну підозру. За даними слідства, він оприлюднив інформацію про розташування українських військових та військових складів в Ізюмі.

За версією правоохоронців, у грудні 2025 року чоловік, перебуваючи в Росії, опублікував у Facebook відеозвернення, у якому назвав адреси розташування Сил оборони, складів із боєприпасами та військовою технікою. Ці дані могли бути використані для завдання ударів по українських позиціях.

Депутату інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Це вже друге кримінальне провадження щодо нього.

У справі про державну зраду його заочно судять за те, що навесні 2022 року він, за даними слідства, показував російським військовим обхідний шлях до Ізюма та передавав їм інформацію про місцевих волонтерів, ветеранів АТО/ООС і правоохоронців.

У вересні 2022 року, після деокупації Ізюма, депутат утік до Росії, де, за даними прокуратури, переховується від українського правосуддя.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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