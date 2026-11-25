У грудні 2026 року в Україні відзначатимуть низку державних, військових, професійних, міжнародних і церковних свят. Серед них – День Збройних сил України, День Сухопутних військ, День святого Миколая, День енергетика та Різдво Христове. Також цього місяця вшановуватимуть учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Новий 2027 рік українці зустрічатимуть у ніч із четверга, 31 грудня, на п'ятницю, 1 січня.

Можу також підготувати тематичну ілюстрацію до матеріалу про свята грудня 2026 року.

Додаткових обов'язкових вихідних у грудні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

Календар робочих і вихідних днів

Грудень 2026 року налічує 31 календарний день. За стандартного п'ятиденного робочого тижня українці матимуть 23 робочі та вісім вихідних днів.

Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 та 28-31 грудня (23 робочі дні).

Вихідні дні: 5-6, 12-13, 19-20 та 26-27 грудня (вісім вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», святкові дні не є підставою для обов'язкового надання додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Різдво Христове, 25 грудня, цьогоріч припадає на п'ятницю. За звичайних умов цей день є святковим та неробочим відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України. Однак під час воєнного стану відповідна норма не застосовується.

Останній день року, 31 грудня, припадає на четвер і також буде робочим за стандартного графіка. Роботодавці можуть самостійно встановлювати додаткові дні відпочинку.

У грудні в Україні відзначають свята, присвячені військовослужбовцям, які виконують завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави.

4 грудня – День ракетних військ і артилерії;

6 грудня – День Збройних сил України;

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних сил України.

Однією з найважливіших державних дат місяця є День Збройних сил України. Свято встановлено на честь ухвалення Верховною Радою України 6 грудня 1991 року Закону України «Про Збройні Сили України».

Окреме місце у грудневому календарі посідають дати, пов'язані зі становленням української державності, громадянськими правами та вшануванням учасників ліквідації техногенних катастроф:

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України;

10 грудня – День прав людини;

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

25 грудня – Різдво Христове.

Професійні свята в грудні

Протягом останнього місяця року свої професійні свята відзначатимуть працівники прокуратури, статистики, органів місцевого самоврядування, судової системи, енергетичної та дипломатичної галузей.

1 грудня – День працівників прокуратури;

5 грудня – День працівників статистики;

7 грудня – День місцевого самоврядування;

15 грудня – День працівників суду;

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

19 грудня – День адвокатури;

22 грудня – День енергетика та День працівників дипломатичної служби України;

24 грудня – День працівників архівних установ України;

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України

Міжнародні дати грудня

У грудні також відзначають міжнародні дати, присвячені захисту прав людини, волонтерській діяльності, охороні здоров'я, боротьбі з корупцією та розвитку міжнародної співпраці.

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

5 грудня – Міжнародний день волонтера та Всесвітній день ґрунтів;

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації;

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду;

10 грудня – День прав людини;

11 грудня – Міжнародний день гір;

12 грудня – Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я;

18 грудня – Міжнародний день мігранта;

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

27 грудня – Міжнародний день протиепідемічної готовності.

Окрім того, у другу неділю грудня в Україні традиційно відзначають День благодійництва. У 2026 році ця дата припадає на 13 грудня.