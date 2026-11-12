Держетнополітики перевірить Черкаську єпархію УПЦ (МП) на зв’язки з Російською православною церквою

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13 листопада дослідницька група Державної служби України з етнополітики та свободи совісті розпочне перевірку Управління Черкаської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату). Фахівці з’ясовуватимуть, чи є ознаки афілійованості єпархії з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

«Відповідне рішення ухвалене наказом ДЕСС на виконання вимог закону "Про свободу совісті та релігійні організації" та порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена», — йдеться в повідомленні служби.

У Держетнополітики наголосили, що відомство діє виключно в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи.

9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення досліджень щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними структурами, діяльність яких заборонена в Україні. Також уряд визначив процедуру розгляду питання про підтвердження фактів використання релігійних організацій для пропаганди ідеології «русского міра».

У липні 2025 року Державна служба з етнополітики та свободи совісті заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. Тоді ж відомство затвердило перелік релігійних організацій, які входять до структури УПЦ (МП) або пов’язані з нею.

27 серпня 2025 року Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

Наприкінці жовтня 2025 року відомство виявило ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з Російською православною церквою.

У травні 2026 року Держетнополітики визнало монастир «Голосіївська пустинь» УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.

22 липня 2026 року служба повідомила про виявлення ознак афілійованості Почаївської лаври з Російською православною церквою.

У середині жовтня 2026 року Держетнополітики визнало Запорізьку єпархію УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

Наприкінці жовтня відомство також виявило ознаки афілійованості управління Балтської єпархії УПЦ (МП) з Російською православною церквою.

Про це повідомила Дослідницька група Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала управління Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату афілійованим із Російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні. Про це повідомили в Держетнополітики.

На Тернопільщині Господарський суд задовольнив позов прокуратури та ухвалив повернути у державну власність Покровську церкву в селі Старий Почаїв. Храм є пам’яткою архітектури національного значення.

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