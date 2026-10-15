Держетнополітики визнала Запорізьку єпархію УПЦ МП афілійованою з РПЦ

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала управління Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату афілійованим із Російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні. Про це повідомили в Держетнополітики.

«Управління не виконало вимог припису ДЕСС: не надало рішення вищого органу управління – Єпархіальних зборів – про вихід зі структури Київської митрополії УПЦ. А також керуючий Управлінням не заявив публічно про незгоду з призначенням його до статутних органів управління РПЦ, не припинив в односторонньому порядку своїх повноважень у цих органах та не розірвав зв'язків із забороненою РПЦ», – йдеться в повідомленні Держетнополітики.

Зазначається, що Управління Запорізької єпархії УПЦ (МП) стало четвертою релігійною організацією, яку визнано афілійованою із РПЦ.

Джерело: Держетнополітики

Раніше у Бориспільської єпархії УПЦ виявили зв’язок із забороненою організацією.

Нагадаємо, що У Запорізькій єпархії УПЦ виявили зв’язки з Російською православною церквою.

РПЦ офіційно затвердила щонайменше 12 молитов про війну.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що створення атомної бомби в СРСР стало проявом «божої благодаті» та допомогло запобігти знищенню країни. Таку заяву він зробив після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дивіївському монастирі.

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило випустив книгу «Війна. За межами видимих причин і наслідків», у якій стверджує, що результат воєн нібито визначає Бог, а перемогу отримує той, хто перебуває «на боці світла».

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