Держказначейство частково розблокувало платежі для Львова

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Державна казначейська служба України відновлює виконання платіжних доручень Львова, проведено орієнтовно 20% критично важливих платежів. Наразі казначейство опрацьовує виплати, подані до 21 вересня 2026 року, тоді як пізніші документи залишаються без руху.

Зокрема, на діяльність міського електротранспорту та виплату заробітної плати водіям трамваїв і тролейбусів надійшло 40 млн грн ($971 тис.), також розпочалося фінансування зарплат двірників. Водночас кошти для приватних автобусних перевізників і компенсації за пільгові перевезення поки не перераховані. Загалом уранці повідомлялося про затримку урядовим відомством понад 1,086 млрд грн ($26,34 млн) за критичними напрямами, що призвело до звільнень працівників комунальних служб.

Джерело: Міський голова Львова Андрій Садовий.

Андрій Садовий раніше повідомив про ризик колапсу комунальної інфраструктури міста через затримку виплат Державною казначейською службою. За словами мера, станом на 19 жовтня заблоковано понад 1,086 млрд грн міських коштів, що призвело до заборгованості із зарплат та виходу працівників із комунальних підприємств.

1 жовтня місто офіційно звернулось до прем’єр-міністра та профільних міністрів. Ця ситуація стосується не тільки Львова, а й інших міст України, тому Асоціація міст також звернулась до уряду.

У Львові приватні перевізники заявили про часткове припинення обслуговування міських автобусних маршрутів через затримку платежів за пільгові перевезення. Через нестачу коштів підприємствам бракує грошей на пальне, а також виникла заборгованість із виплати зарплат працівникам.

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