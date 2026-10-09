Дев’ятьох бойовиків, які воювали проти ЗСУ, засудили до 15 років ув’язнення

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Ще дев’ятьох чоловіків, які воювали на боці Росії проти Сил оборони України на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українські військові взяли їх у полон у період із грудня 2025-го до липня 2026 року.

За даними слідства, засуджені входили до збройних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у штурмах українських позицій на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.

Серед них — житель Керчі, який підписав контракт із міноборони Росії та приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади. Після підготовки на полігоні в Іловайську його відправили штурмувати українські позиції поблизу Білицького, де він потрапив у полон.

Ще четверо засуджених — жителі тимчасово окупованої частини Донеччини, які служили у 4-й, 114-й та 132-й мотострілецьких бригадах РФ. За матеріалами справ, вони атакували українські опорні пункти поблизу Волновахи та Покровська.

Також вироки отримали двоє жителів Луганщини, які служили у мотострілецьких бригадах російської армії та брали участь у боях поблизу Сіверська й на Краматорському напрямку. Ще двоє чоловіків із тимчасово окупованих районів Запорізької області воювали у складі російських підрозділів на Лиманському напрямку.

Суд визнав усіх дев’ятьох винними у державній зраді та колабораційній діяльності. Кожному призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ

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Правоохоронці затримали військового, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ. За матеріалами справи, чоловік збирав дані про оборонні та критично важливі об’єкти для коригування масованих ударів по Києву 21–24 вересня.

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