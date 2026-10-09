Дев’ятьох бойовиків, які воювали проти ЗСУ, засудили до 15 років ув’язнення
Ще дев’ятьох чоловіків, які воювали на боці Росії проти Сил оборони України на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українські військові взяли їх у полон у період із грудня 2025-го до липня 2026 року.
За даними слідства, засуджені входили до збройних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у штурмах українських позицій на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.
Серед них — житель Керчі, який підписав контракт із міноборони Росії та приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади. Після підготовки на полігоні в Іловайську його відправили штурмувати українські позиції поблизу Білицького, де він потрапив у полон.
Ще четверо засуджених — жителі тимчасово окупованої частини Донеччини, які служили у 4-й, 114-й та 132-й мотострілецьких бригадах РФ. За матеріалами справ, вони атакували українські опорні пункти поблизу Волновахи та Покровська.
Також вироки отримали двоє жителів Луганщини, які служили у мотострілецьких бригадах російської армії та брали участь у боях поблизу Сіверська й на Краматорському напрямку. Ще двоє чоловіків із тимчасово окупованих районів Запорізької області воювали у складі російських підрозділів на Лиманському напрямку.
Суд визнав усіх дев’ятьох винними у державній зраді та колабораційній діяльності. Кожному призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Джерело: СБУ
Раніше СБУ викрила агента ФСБ, який мобілізувався до елітної бригади ДШВ ЗСУ.
Також 51-річного жителя Одещини засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.
Правоохоронці затримали військового, якого підозрюють у роботі на ФСБ РФ. За матеріалами справи, чоловік збирав дані про оборонні та критично важливі об’єкти для коригування масованих ударів по Києву 21–24 вересня.