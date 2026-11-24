17 листопада в Києві відбулася Digital Banking Conference 2026 — сьома щорічна конференція Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (УАФІК), присвячена цифровій трансформації банківського сектору та майбутньому фінансових послуг. Подія пройшла у гібридному форматі й об’єднала понад тисячу глядачів онлайн, а також представників банків, фінтех-компаній, платіжної індустрії, технологічного бізнесу та регуляторного середовища офлайн.

Технології, що змінюють фінансову індустрію: стейблкоїни та ШІ-агенти

Про роль стейблкоїнів у міжнародних розрахунках розповіли Хуго Коельйо, Director of Policy and Advisory та Саша Максименко, Digital Asset Regulatory Specialist, Financial Innovation for Impact. Експерти відзначили їхній потенціал для транскордонних платежів завдяки швидкості переказів і нижчій вартості транзакцій. За даними Cambridge Centre for Alternative Finance, у 2024 році на Україну припадало близько 7% глобальних потоків стейблкоїнів.

«Стейблкоїни — один із найбільш актуальних інструментів для міжнародних транскордонних переказів, особливо між країнами, що розвиваються», — наголосила Саша Максименко.

Про інтеграцію ШІ-агентів у банківські процеси — від обслуговування клієнтів і продажів до комплаєнсу та управління ризиками — розповів Микита Яковчук, Solutions Consultant Creatio.

ШІ як драйвер цифрової трансформації

Представники банківського сектору обговорили використання штучного інтелекту для персоналізації клієнтського досвіду, автоматизації операцій, обробки документів, кредитного аналізу та розробки програмного забезпечення.

«Сьогодні повернення на капітал (ROE) у глобальних необанках на кшталт Revolut чи Monzo сягає 30–35%, тоді як у класичних європейських банків — 10–11%. На тлі стрімкого зростання витрат без зміни операційної моделі традиційні банки втрачають привабливість для інвесторів. Єдиний шлях зберегти й посилити операційну ефективність — це системна перебудова бізнесу на базі ШІ: від гіперперсоналізації до впровадження Agentic AI», — зазначив Дмитро Мусієнко, член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку.

Окрему увагу приділили розвитку ШІ-агентів, які зможуть виконувати дедалі більше завдань, зокрема здійснювати фінансові операції та аналізувати потреби клієнтів.

«Я впевнена, що незабаром банки прийдуть до передачі платежів ШІ-агентам, як і багато інших функцій. Наприклад, аналіз тарифів, змін, які сьогодні впроваджуються для клієнта», — наголосила Інна Тютюн, Членкиня правління, директорка блоків IT, роздрібного та платіжного бізнесу, діджиталізації Sense Bank.

Учасники також наголосили, що впровадження ШІ потребує якісних даних, інвестицій в інфраструктуру, навчання команд і належного управління ризиками. Водночас роль працівників змінюватиметься: замість виконання рутинних завдань вони зосереджуватимуться на контролі технологій і складніших запитах клієнтів.

Цифрова трансформація платіжного ринку та розвиток фінансових екосистем

Представники банків, платіжної індустрії, фінтеху та електронної комерції обговорили трансформацію платіжної інфраструктури, розвиток цифрових сервісів і нові моделі партнерства.

Окрему увагу приділили вбудованим фінансам, які дають змогу отримувати банківські послуги безпосередньо під час купівлі товарів чи послуг на маркетплейсах.

«Ще не так давно доступ до фінансів починався з візиту до банку. Але останнім часом усе змінилося, і таке явище, як вбудовані фінанси, повністю змінило підходи до дистрибуції фінансових послуг. Тепер доступ до банківських сервісів починається із задоволення потреби клієнта. Для цього вже не обов’язково починати з банку: клієнт обирає товар чи послугу на маркетплейсі й одночасно отримує доступ до фінансування та інших фінансових сервісів», — зазначила Юлія Кирпа, виконавча партнерка AEQUO.

Учасники розглянули практичні кейси співпраці між фінансовими установами та бізнесом, а також можливості інтеграції фінансових послуг у цифрові платформи. Така взаємодія стає важливою передумовою розвитку нових продуктів і цілісних фінансових екосистем.

Виклики світу нових технологій: як убезпечити споживача

Заключна панельна дискусія була присвячена безпеці користувачів і захисту їхніх прав в умовах поширення цифрових фінансових послуг.

Представники фінансового сектору, правового та регуляторного середовища обговорили дотримання законодавства, комплаєнс, регулювання віртуальних активів і протидію незаконним фінансовим операціям. У центрі уваги — пошук балансу між розвитком інновацій, безпекою фінансових сервісів і довірою споживачів.

Головний організатор — Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній, Стратегічний партнер — Sense Bank, Юридичний партнер — AEQUO, Спеціальний партнер — ПриватБанк, AI-партнер — Creatio, Генеральний медіапартнер — медіахолдинг «Апостроф», Спеціальні медіапартнери — FinTech Insider та КОШТ, Медіапартнери — Моє Діло, UA.News, founder.ua, Еconomist.com.ua, «Економічні новини» та «Економіст», Інформаційні партнери: PSP Platon, Kharkiv IT, Diia.City United, Marketer, Kharkiv IT та Національна асоціація банків України.

Digital Banking Conference 2026 об’єднала представників фінансового сектору навколо ключових викликів і можливостей цифрової трансформації. Дискусії підтвердили: банкінг майбутнього — це не просто впровадження нових технологій, а фундаментальна зміна підходів до фінансових послуг, у центрі якої — інновації, партнерство та потреби клієнта.

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