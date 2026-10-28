Digital Banking Conference 2026: УАФІК всьоме проведе конференцію про цифрову трансформацію банківського сектору

17 листопада 2026 року в Києві відбудеться Digital Banking Conference 2026 — сьома щорічна конференція Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (УАФІК), присвячена розвитку цифрового банкінгу, фінансових технологій та нових моделей взаємодії банків із клієнтами.

Фінансовий сектор продовжує швидко трансформуватися під впливом штучного інтелекту, Open Banking, embedded finance, автоматизації, цифрових платежів, роботи з даними та кібербезпеки. У цьому контексті особливу увагу під час конференції буде приділено впровадженню нових технологій — зокрема крипторішень, ШІ та цифрової ідентифікації.

Digital Banking Conference 2026 стане онлайн-майданчиком для обговорення того, як ці технології змінюють банківський бізнес, які рішення вже впроваджуються на ринку та як українському фінансовому сектору адаптуватися до постійних технологічних змін.

Подія об’єднає представників банків і фінтех-компаній, технологічного бізнесу, державних інституцій та експертного середовища для обговорення ключових змін і практичних рішень для цифрового розвитку фінансового сектору.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації: за посиланням.

Більше про подію на сайті: за посиланням.

Головний організатор — Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній, Банк-партнер – Sense Bank.

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