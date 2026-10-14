Директор Київводфонду запевнив, що вода у бюветах столиці краще бутильованої

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Якість води в київських бюветах регулярно перевіряють фахівці профільних підприємств і державних служб. У разі виявлення перевищень норм роботу бювету призупиняють, а воду додатково очищують і дезінфікують.

Про це розповів директор СВКП «Київводфонд» Юрій Ковтун 14 жовтня під час засідання Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

За його словами, підприємство самостійно проводить лабораторні дослідження води за встановленим графіком. Крім того, перевірки здійснюють Держпродспоживслужба та Міністерство охорони здоров’я. Вони можуть відбирати проби без попереднього повідомлення підприємства, а в разі виявлення перевищень інформують про це відповідальних фахівців.

Як пояснив Ковтун, якщо результати аналізів свідчать про невідповідність води встановленим нормам, її подачу зупиняють. Після цього проводять дезінфекцію, коригують процес доочищення та повторно перевіряють якість води. Роботу бювету відновлюють лише після того, як результати аналізів відповідають вимогам.

Водночас смак води може відрізнятися залежно від її природних властивостей. За словами директора «Київводфонду», це не обов’язково свідчить про порушення показників якості.

«І вона в будь-якому випадку, навіть зі смаком, який може вам не дуже подобатись, вона все одно, на мою особисту думку, краще бутильваної. Ну, вона природнича», — зазначив Ковтун.

Про це повідомляє UA.News.

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