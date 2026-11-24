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За майже п’ять років повномасштабної війни директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук провів за кордоном близько 286 днів. Це стало приводом для громадських активістів поставити під сумнів доцільність окремих службових поїздок, деякі з яких значно перевищували тривалість заходів, заради яких їх організовували.

Запитання виникли також щодо фінансування відряджень, звітності, особистого гонорару директора за лекцію у США та неповернення одного з працівників музею після поїздки до Швеції.

РБК-Україна проаналізувало документи, позицію музею та самого Савчука, а також законодавчі вимоги, щоб з’ясувати, наскільки обґрунтованими були закордонні відрядження та чи належно контролюється використання державних коштів під час війни.

За даними громадської організації «єЗАКОН» та самого музею, у 2022–2026 роках Юрій Савчук відвідав 16 країн у межах 28–29 відряджень і провів за межами України приблизно 286 днів.

У музеї пояснюють такі поїздки активною міжнародною діяльністю установи. Під час повномасштабної війни Національний музей історії України у Другій світовій війні став одним із важливих майданчиків культурної дипломатії та документування сучасної російсько-української війни.

Ця робота охоплює організацію виставок за кордоном, співпрацю з іноземними установами та збір свідчень про російську агресію.

За офіційною довідкою музею, за цей самий період 60 співробітників здійснили 212 відряджень загальною тривалістю 1860 днів. Вони організували 26 виставок на чотирьох континентах, 11 із яких відбулися під кураторством Савчука, провели 20 лекцій, долучилися до 51 форуму та налагодили 63 інституційні партнерства.

Однак загальні показники роботи колективу не знімають запитань щодо графіка самого директора. Зокрема, активісти хочуть з’ясувати, чому окремі його відрядження тривали значно довше за основні заходи та які конкретні результати дали додаткові дні перебування за кордоном.

У зверненні громадської організації до ЗМІ йдеться про відрядження, витрати на які, за її даними, покривав музей. Сама установа у відповіді на запит надала загальну статистику щодо всіх працівників.

Згідно з нею, 211 із 212 відряджень були профінансовані приймаючими сторонами, а також частково музеєм. У 24 випадках установа частково покривала транспортні витрати. Два з цих випадків стосувалися генерального директора.

Повністю коштом музею, за його даними, було профінансовано одне відрядження Савчука – поїздку до Лондона у 2023 році для отримання спеціальної відзнаки журі премії Museums + Heritage Awards.

Отже, не всі закордонні поїздки директора оплачувалися коштом музею. Водночас загальна статистика не дає змоги встановити, хто саме та в якому обсязі фінансував кожне його відрядження.

В окремих випадках запитання стосуються не лише витрат, а й тривалості перебування за кордоном.

Один із таких випадків – відрядження до Великої Британії з 3 до 15 травня 2023 року. Офіційною метою поїздки були обмін досвідом із британськими музеями, налагодження контактів та інформування про російську агресію.

У листі Міністерства культури також ішлося про залучення благодійної допомоги й інвестицій для технічного переоснащення музею.

За документами, які аналізували автори звернення, запрошення було адресоване Савчуку особисто, а основний захід відбувся 10 травня. Таким чином, документально підтверджена участь у ньому припадала лише на один день із тринадцяти днів відрядження.

У звіті музею за травень автори звернення не знайшли інформації про залучену допомогу чи інвестиції. Вартість поїздки вони оцінили у 106 072 гривні та стверджують, що її оплатили коштом музею.

У довідці установа повідомляє, що єдине повністю профінансоване нею відрядження директора до Лондона у 2023 році було пов’язане з отриманням відзнаки Museums + Heritage Awards. З наданих матеріалів не цілком зрозуміло, як цей запис співвідноситься з поїздкою 3–15 травня, про яку йдеться у зверненні.

Тому залишається запитання: чим Савчук займався у Великій Британії решту дванадцять днів і яких результатів мала принести ця частина відрядження?

Ще одна тривала поїздка відбулася до Італії та Польщі з 31 жовтня до 14 листопада 2023 року. Її офіційною метою були зустрічі щодо співпраці у сфері збереження та реставрації української культурної спадщини.

За документами, які отримали автори звернення, запрошення від Італійського інституту ядерної фізики було адресоване особисто Савчуку. Також серед наданих матеріалів не було угоди про співпрацю між установами.

У звіті музею за листопад автори звернення не знайшли конкретних результатів поїздки. Особисте запрошення директора є звичною практикою для міжнародних контактів, а окрему угоду перед кожним відрядженням закон не вимагає.

Однак активісти хочуть з’ясувати, що саме вдалося зробити за два тижні, з ким зустрічався директор, про що домовилися сторони та чи переросли ці контакти в конкретні музейні проєкти. У доступних документах докладної відповіді на ці запитання немає.

Не менше запитань викликає поїздка до Португалії з 29 квітня до 6 травня 2024 року. Савчук перебував у місті Портіман вісім днів. Офіційною метою була участь у конференції European Museum of the Year Award 2024, обмін досвідом і налагодження співпраці з культурними установами Португалії.

За програмою конференції, яку проаналізували автори звернення, виступ директора був запланований на 3 травня з 14:20 до 15:20. Він мав узяти участь у панельній дискусії разом із представниками інших музеїв.

У звіті музею за травень автори звернення також не знайшли конкретних результатів поїздки чи інформації про домовленості з португальськими установами.

Водночас конференція могла бути не єдиною метою відрядження, адже могли відбуватися додаткові зустрічі. Проте в документах, які є в розпорядженні редакції, про інші заходи чи переговори не йдеться.

Активісти ставлять запитання, чому для участі в годинній панельній дискусії знадобилося вісім днів і які додаткові результати принесла ця поїздка.

Окрему увагу привертає відрядження Савчука до США, Норвегії та Нідерландів із 2 до 16 березня 2026 року. Офіційною метою поїздки була лекція для викладачів і студентів Університету Маямі в місті Оксфорд, штат Огайо.

Запрошення було адресоване Савчуку особисто, а університет запропонував йому гонорар у розмірі 1000 доларів. Музей підтверджує, що директор отримав цю суму за публічну лекцію «Музей війни під час війни».

У довідці, наданій РБК-Україна, музей також повідомив, що протягом 2022–2026 років гонорари за публічну діяльність отримали 11 співробітників на загальну суму понад 6,2 тисячі доларів. Савчук отримав одну таку виплату – 1000 доларів. За загальною сумою гонорарів він посідає третє місце серед працівників установи.

Однак у громадській організації зазначають, що у звіті про відрядження від 23 березня 2026 року Савчук вказав лекцію як виступ від імені музею, але не згадав про отриману винагороду.

Через це виникло запитання: директор виступав як керівник державної установи чи як приватний лектор?

«Якщо лекція була частиною службового завдання, чому гонорар отримав особисто директор, а не музей? Якщо ж це була його приватна викладацька діяльність, чому поїздку оформили як службове відрядження?» – запитують громадські активісти.

Важливо, що гонорар за лекцію та витрати на поїздку – різні питання. Музей не повідомляє, що повністю фінансував це відрядження. Однак спосіб оформлення особистої винагороди має значення, адже від нього залежить, чи можуть виникнути питання щодо конфлікту інтересів і декларування доходу.

Окрема історія стосується відрядження до Швеції в січні 2024 року. Тоді чотирьох працівників музею направили до Стокгольма для організації та монтажу виставки «Перехрестя: Швеція – Україна (1000 років)» у Музеї шведської армії.

Серед них був Андрій Артеменко – завідувач відділу інформаційних технологій. У музеї пояснюють, що його участь була необхідна для роботи над технологічною та мультимедійною складовою виставки.

Водночас запрошення Національних музеїв військової історії Швеції від 29 грудня 2023 року, на яке посилаються автори звернення, стосувалося чотирьох працівників, які мали забезпечити транспортування музейних артефактів із Києва до Стокгольма.

Через це виникло запитання, чому до супроводу експонатів залучили саме IT-фахівця та як оформлювали його виїзд.

У відповіді на запит музей підтвердив, що після завершення відрядження 22 січня 2024 року Андрій Артеменко в Україну не повернувся. Установа також повідомила, що поінформувала про це Міністерство культури.

Чи проводили в музеї внутрішню перевірку? Чи з’ясовували причини неповернення працівника та документи, які були підставою для його виїзду? У довідці музей повідомляє про сам факт неповернення та інформування міністерства, але не описує подальших дій.

Саме по собі перебування за кордоном протягом кількох сотень днів не є порушенням. Як пояснює юристка компанії «Приходько та партнери» Анна Салієнко, закон не встановлює загального річного ліміту на кількість днів, які директор державного музею може провести у відрядженнях.

Обмеження у 60 днів стосується однієї поїздки. Ще один ліміт – 60 днів на рік – діє для державних службовців. Однак директор державної установи до цієї категорії не належить.

Водночас це не означає, що тривалість відряджень узагалі не має значення.

Постанова Кабінету Міністрів №710 вимагає економно використовувати державні кошти, зменшувати кількість відряджених працівників і час їхнього перебування за кордоном. Постанова №698 рекомендує мінімізувати закордонні поїздки керівників бюджетних установ і контролювати їхні результати.

Особисте запрошення директора може бути підставою для службового відрядження. Закон не вимагає, щоб між музеєм і приймаючою стороною обов’язково був підписаний меморандум або договір.

Головне, щоб організація працювала у відповідній сфері, а сама поїздка стосувалася діяльності музею.

Однак якщо директора запрошують як приватну особу – наприклад, прочитати лекцію за гонорар або виступити як незалежного експерта, – це вже не є службовим завданням музею.

На думку Анни Салієнко, таку поїздку некоректно оформлювати як службове відрядження.

Наказ про власне відрядження директор підписує сам. Але це не означає, що він завжди може самостійно вирішувати питання виїзду за кордон.

За загальним правилом постанови №710 такі поїздки працівників державних установ погоджують з органом, у сфері управління якого перебуває установа. Для державного музею це Міністерство культури.

Однак існують винятки, які залежать від джерела фінансування поїздки.

Погодження не потрібне, якщо відрядження повністю оплачує приймаюча сторона або кошти надходять із грантів, міжнародної технічної допомоги чи благодійних внесків.

Для національних закладів культури є ще один виняток: погодження не потрібне, якщо відрядження фінансується зі спеціального фонду або власних доходів і пов’язане з міжнародною культурною співпрацею.

Тому, щоб оцінити, чи мав директор погоджувати конкретну поїздку з міністерством, спершу необхідно встановити джерело її фінансування.

Загальної заборони на отримання гонорарів директором державного музею немає. Проблема може виникнути тоді, коли він отримує гроші особисто за роботу, яку виконує як керівник установи та за яку вже отримує заробітну плату.

У такому випадку можуть виникнути питання щодо конфлікту інтересів і дотримання обмежень на отримання подарунків.

Юристка називає два варіанти оформлення таких виплат.

Якщо лекція є частиною роботи музею, гонорар можуть перерахувати установі за договором. Якщо ж це справді приватна лекція або творча робота, директор може отримати оплату як фізична особа, але виконувати її має поза службовим часом.

В останньому випадку іноземний дохід необхідно задекларувати, сплатити з нього податки та зазначити в щорічній декларації НАЗК.

Це питання стосується і поїздки Савчука до США, за яку він отримав 1000 доларів. Якщо лекція була частиною службового завдання, виникає запитання, чому гроші отримав особисто директор, а не музей. Якщо це була приватна робота – чому її оформили як службове відрядження?

Якщо перевірка або слідство підтвердять порушення під час організації чи оплати відряджень, відповідальність може бути різною – від догани до звільнення або кримінального провадження.

За трудовим законодавством працівникові можуть оголосити догану або звільнити його. Для керівника державної установи передбачена окрема підстава для звільнення – одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП).

Також контракт із директором можуть розірвати з підстав, передбачених самим контрактом (п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Якщо через дії посадовця держава зазнала матеріальної шкоди, її можуть стягнути з винної особи відповідно до ст. 130 КЗпП. Наприклад, якщо з’ясується, що коштом установи оплатили поїздку, яка насправді не мала службової мети.

За економним використанням державних коштів, зокрема витратами на відрядження, стежить Держаудитслужба. Вона може перевірити обґрунтованість витрат і наявність документів, які їх підтверджують.

Передбачена також адміністративна відповідальність. Вона може наставати, зокрема, за бюджетні платежі без підтвердних документів або нецільове використання коштів (ст. 164-12 КУпАП).

Якщо йдеться про особистий гонорар, можуть перевіряти, чи не було конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП), порушення обмежень щодо подарунків (ст. 172-5 КУпАП) або вимог фінансового контролю, зокрема декларування доходів (ст. 172-6 КУпАП).

У разі серйозніших порушень можлива кримінальна відповідальність. Наприклад, стаття 191 КК України стосується привласнення або розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. У контексті відряджень ідеться, зокрема, про ситуацію, коли приватну поїздку оплачують як службову коштом установи.

Залежно від обставин також можуть застосовуватися статті про:

нецільове використання бюджетних коштів у великих розмірах (ст. 210 КК України);

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);

службове підроблення документів (ст. 366);

службову недбалість (ст. 367);

одержання неправомірної вигоди (ст. 368).

У цій справі ГО «єЗАКОН» повідомила, що звернулася до правоохоронців. За інформацією організації, Національна поліція розслідує можливе привласнення або розтрату майна за ч. 4 ст. 191 КК України. Водночас на момент публікації матеріалу редакція не отримала від Нацполіції підтвердження цієї інформації.

Йдеться про досудове розслідування, а не про встановлену вину директора.

Окремо активісти порушують питання щодо можливого незаконного переправлення працівника через кордон у межах відрядження до Швеції. Якщо слідство встановить, що поїздку Андрія Артеменка організували для незаконного виїзду, а Савчук свідомо допомагав йому в цьому, дії директора можуть перевіряти на наявність ознак злочину за ст. 332 КК України.

Для такої правової кваліфікації слідство має встановити умисну участь керівника в організації незаконного переправлення працівника через державний кордон.

Після повернення з відрядження працівник має підтвердити витрати квитками, рахунками за проживання та іншими документами. Єдиної обов’язкової форми звіту про результати поїздки закон не встановлює.

Водночас уряд рекомендує подавати письмовий звіт із висновками та підтвердженнями фактичних витрат. Серед результатів можуть бути домовленості, спільні виставки, передані експонати або залучене фінансування.

Отже, закон не обмежує загальну кількість днів, які директор музею може провести за кордоном. Однак кожне відрядження має бути пов’язане з роботою установи, належно оформлене та обґрунтоване. Остаточну правову оцінку конкретним поїздкам Савчука можуть дати лише перевіряючі органи або суд.

Національний музей історії України у Другій світовій війні відіграє важливу роль у збереженні пам’яті та міжнародній адвокації України під час повномасштабної війни. Його міжнародна діяльність має конкретні результати: виставки на чотирьох континентах, партнерства, лекції та представлення української історії за кордоном.

Водночас інформація про окремі відрядження залишає запитання щодо їхньої тривалості, програми та результатів. Чому деякі поїздки тривали значно довше за основні заходи? Які зустрічі відбувалися в інші дні та про що вдалося домовитися? Як оформили особистий гонорар за лекцію у США? Що зробив музей після того, як працівник не повернувся з відрядження, окрім інформування профільного міністерства?

У коментарі РБК-Україна директор музею Юрій Савчук назвав увагу до своїх поїздок замовною кампанією проти нього.

Однак порушені питання стосуються не лише особисто директора, а й довіри до важливої державної інституції та принципів управління: як керівництво планує відрядження, звітує про них і пояснює використання державних коштів.

Прозорість службових відряджень є питанням підзвітності всіх державних установ. Їхні керівники мають пояснювати доцільність закордонних поїздок, їхню тривалість, фінансування та результати. Загальних звітів про міжнародну діяльність недостатньо – суспільство має право знати, як використовуються державні кошти.

Нагадаємо, 30 жовтня у Державній прикордонній службі України спростували інформацію про те, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко нібито виїхав за кордон «за дзвінком з Києва». У ДПСУ заявили, що він перетнув кордон у вересні на законних підставах і мав документи про службове відрядження. Телефонний дзвінок, про який ідеться в повідомленнях, був частиною стандартної процедури інформування, а не дозволом на виїзд.

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