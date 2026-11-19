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Прокурори Приморської окружної прокуратури Одеси повідомили про підозру колишньому керівнику одного з міських житлово-комунальних сервісів за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це поінформувала Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж 2020–2021 років посадовець систематично порушував передбачену контрактом процедуру призначення виплат. Він самостійно видавав накази про нарахування собі щоквартальних премій у розмірі від 175% до 300% посадового окладу, не погоджуючи ці рішення з профільним департаментом Одеської міської ради.

Загальна сума незаконно отриманих коштів перевищила 290 тисяч гривень. Крім того, на ці виплати було безпідставно нараховано та сплачено понад 40 тисяч гривень єдиного соціального внеску, внаслідок чого комунальному підприємству завдано загальних збитків на суму понад 330 тисяч гривень.

Джерело: Одеська обласна прокуратура.

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