Директорка департаменту ліцензування НБУ пояснила причини звільнення на тлі обшуків

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Директорка департаменту ліцензування Національного банку України Дар’я Софіна заявила, що подала заяву про звільнення за власним бажанням ще 10 днів тому.

Вона наголосила, що це її особисте рішення, про яке знали колектив і правління НБУ. За словами Софіної, жодних слідчих дій щодо неї чи її команди не проводили, а процесуального статусу вони не мають.

Також посадовиця спростувала чутки про виїзд за кордон, зазначивши, що на момент публікації допису перебувала на робочому місці в Нацбанку, де працює з 2022 року.

Софіна додала, що за час роботи займалася санкційною політикою проти Росії, а з 2024 року працювала в команді ліцензування.

Джерело: Дар’я Софіна, Facebook.

Нагадаємо, що директорка департаменту ліцензування Національного банку України Дар’я Софіна звільнилася з посади за дві доби до обшуків НАБУ та виїхала за кордон. Про це повідомляє UA.News із посиланням на власні джерела. За даними видання, Софіна фігурує в одному з епізодів справи, пов’язаної з державним «Сенс Банком».

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку 21 жовтня та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Раніше 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

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