Директорка МВФ підтвердила підтримку України, але нагадала про реформи

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Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провела розмову з головою Національного банку України Андрієм Пишним та підтвердила непохитну підтримку України з боку фонду.

Під час зустрічі сторони обговорили важливість продовження реформ і міжнародної допомоги задля забезпечення економічної стабільності. Представники української делегації наголосили на пріоритетності успішного проведення об'єднаного другого і третього перегляду програми розширеного фінансування до кінця поточного року, що вимагає вчасного забезпечення зовнішніх ресурсів на наступний рік.

Джерело: МВФ.

МВФ оцінив дефіцит фінансування України до 2029 року. Україна, за попередньою оцінкою Міжнародного валютного фонду, може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування на загальну суму близько $54 млрд.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку заявив, що потреба країни у зовнішньому бюджетному фінансуванні лише на 2027 рік становить понад 52 млрд доларів.

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