Директорку Укртрансмосту Філяєву звільнили від відповідальності у справі про несплату ₴23,5 млн ПДВ

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Печерський районний суд Києва звільнив генеральну директорку ТОВ «Укртрансміст» Ірину Філяєву від кримінальної відповідальності у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За версією слідства, йшлося про незадекларовані податкові зобов’язання на суму понад 23,5 млн грн. Кримінальне провадження закрили на нереабілітуючих підставах після відшкодування завданих державі збитків.

Філяєву підозрювали в ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

ТОВ «Укртрансміст» працює у сфері будівництва мостів і тунелів. Відповідний вид діяльності зазначений за КВЕД 42.13. З 1 жовтня 2021 року Ірина Філяєва обіймає посаду генеральної директорки та є службовою особою підприємства.

У 2021–2025 роках компанія виконувала роботи для Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Серед них — капітальний ремонт автомобільних доріг і мостів, захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та проєктні роботи.

Загальна сума договорів перевищила 1,36 млрд грн, зокрема понад 227 млн грн ПДВ.

У серпні 2025 року на рахунок компанії в АТ «КБ «Глобус» надійшли бюджетні кошти на суму 141 млн грн, включно з податком на додану вартість.

18 вересня 2025 року Ірина Філяєва подала декларацію з ПДВ за серпень до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

За версією слідства, у декларації не відобразили відповідні надходження та не задекларували податкові зобов’язання на 23,5 млн грн. Це, за даними обвинувачення, призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах — понад 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

23 червня прокурор Київської міської прокуратури звернувся до суду з клопотанням про звільнення Ірини Філяєвої від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Ця норма передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за відповідних умов, якщо особа до її притягнення до відповідальності сплатила податки та відшкодувала шкоду, завдану державі внаслідок їх несвоєчасної сплати.

Під час судового засідання Філяєва повністю визнала фактичні обставини справи та їхню правову кваліфікацію. Вона пояснила, що працює директоркою з 2019 року, а порушення сталося через помилку — за її словами, вона не перевірила декларацію перед поданням.

Філяєва заявила, що розкаюється та запевнила, що подібне більше не повториться. Її захисник підтвердив, що всі завдані збитки відшкодовано ще до повідомлення про підозру.

Суд встановив, що ТОВ «Укртрансміст» сплатило 23,52 млн грн ПДВ. Це підтверджували платіжні інструкції АТ «КБ «Глобус» і АБ «Південний» від 5 та 16 січня 2026 року.

Крім того, станом на 14 вересня 2026 року компанія не мала податкового боргу.

У результаті суддя задовольнив клопотання прокурора, звільнив Ірину Філяєву від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.

ТОВ «Укртрансміст» зареєстрували у Києві в 2006 році. Статутний капітал підприємства становить 8,9 млн грн. Засновницею вказана Ірина Карнакова, а директоркою — Ірина Філяєва.

Раніше компанія належала Миколі Карнакову, а керував нею Ігор Карнаков. До переїзду до столиці вони були зареєстровані за однією адресою в Донецьку.

У 2018 році Ігор Карнаков був підписантом ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», яке входить до бізнес-групи «Альтком» донецького бізнесмена Олександра Тісленка.

Під час президентства Віктора Януковича та підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року компанія «Альтком», за наведеними даними, активно отримувала бюджетні кошти.

Таким чином, судове рішення щодо Ірини Філяєвої стосується справи про незадекларовані податкові зобов’язання на понад 23,5 млн грн. Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності стала сплата податку та відшкодування збитків державі.

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