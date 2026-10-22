Дизель в Україні може подорожчати ще на 3 гривні за літр

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Вартість дизельного пального в Україні може зрости ще на 2–3 гривні за літр упродовж найближчих семи днів, якщо світові ціни на пальне залишатимуться високими. Через нинішню дорожнечу пального попит на нього в Україні вже скоротився, зазначив експерт.

"Думаю, що є зараз підстави говорити, що ціни на дизпаливо, в Україні можуть підвищитися в найближчі сім днів, якщо ціна на міжнародних ринках буде триматись високою. Можливо, до 2-3 гривень. Бачу траєкторію помірного зростання в найближчі сім днів. Тому що дизель у нас найбільш дефіцитний продукт, і ціна на нього зростає більш помітно", - сказав він.

За його словами, Україна майже повністю залежить від імпорту пального, оскільки власні нафтопереробні потужності знищені. Водночас європейський ринок відчуває дефіцит дизелю та бензину, а ціни зростають через загострення ситуації в Перській затоці.

Омельченко пояснив, що українським трейдерам доводиться пропонувати європейським постачальникам додаткову премію, щоб забезпечити закупівлі пального. Крім того, в ціну закладають ризики подальшого подорожчання через нестабільну ситуацію на ринку.

При цьому, попри зростання цін, дефіциту пального в Україні наразі немає. Експерт відмітив, що попит знизився якраз через високу вартість, а законтрактованих обсягів достатньо.

"Дефіциту пального немає на сьогодні, тому що знизився попит через високі ціни. Достатньо у нас законтрактовано обсягів. Складності доставки у деякі прифронтові регіони. Найбільша складність - це загроза атак по АЗС, які Росія розпочала ще влітку. Стосовно Дунаю ситуація ще влітку була складна. Думаю, що це не є критичною якоюсь проблемою", - додав Омельченко.

Зазначимо, що, за даними порталу "Мінфін", вартість дизельного палива наразі становить 103 грн за літр.



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