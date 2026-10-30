Для евакуації жителів Олешків на підконтрольну Україні територію є необхідний транспорт

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Для мешканців тимчасово окупованих Олешків, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"У цей момент в Олешках триває гуманітарна операція. Для мешканців, які бажають евакуюватися на підконтрольну Україні територію, підготовлений транспорт. Також до міста доправлена гуманітарна допомога", - йдеться в дописі.

Буданов нагадав, що з української сторони координує проведення операції уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з яким перебуває на постійному зв’язку.

"Це важлива операція, і вона має отримати продовження. Для України важливе життя кожного громадянина. Працюємо далі", - додав він.

Про це він повідомив у Телеграмі.

Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

Перша леді США Меланія Трамп наразі не плануєпоїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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