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Український хореограф і військовослужбовець Дмитро Дікусар уперше за тривалий час з’явився на зв’язку зі служби. Він долучився до лав Збройних сил України кілька років тому. Сьогодні, 24 жовтня, Дікусар святкує день народження. Також він показав, який вигляд має нині.

"Просто хочу нагадати, що люблю вас і сказати: вірте в перемогу, як я в неї вірю!" - наголосив зірковий іменинник.

До слова, до початку повномасштабного вторгнення Дмитро активно займався розвитком танцювальної кар'єри та брав участь у танцювальних шоу, наприклад, "Танці з зірками". Однак після 24 лютого 2022 року вирішив піти на фронт.

На честь 41-річчя Дмитро показав своє нове фото в Instagram та звернувся до підписників.

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