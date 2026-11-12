Дмитро Завгородній залишає посаду заступника міністра освіти і науки України

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Заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній оголосив про звільнення з посади. Він працював на цій посаді з березня 2023 року.

«Сьогодні завершую свою роботу на посаді заступника міністра освіти і науки України. І хоча сьогодні завершується один із найважливіших професійних етапів мого життя, я щасливий, що він подарував мені стільки людей, яких поважаю і з якими, сподіваюся, ми ще багато зробимо разом», – йдеться у дописі.

Завгородній подякував команді, колегам у Міністерстві освіти та уряді, освітянам, міжнародним партнерам і всім, хто підтримував його протягом роботи на посаді заступника міністра.

Завгородній обіймав посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з березня 2023 року. Також він займався питаннями професійної освіти.

Джерело: Дмитро Завгородній

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