Дніпро повністю знеструмлено після ворожої атаки на енергетичні об'єкти регіону

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Унаслідок російських ударів по об'єктах енергетики Дніпропетровської області обласний центр повністю залишився без електропостачання, а світло також зникло у мешканців частини Дніпровського, Самарівського та Кам'янського районів.

«Енергетики вже відновлюють живлення. Просто зараз першими повертають електроенергію системам водо- і теплопостачання та соціальним об'єктам», — повідомили в Групі ДТЕК, наголосивши, що аварійні бригади вже працюють на місцях, попри загрозу повторних обстрілів.

Про це повідомила Група ДТЕК у Телеграмі.

Російські війська 15 листопада атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики. В обох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Енергетики готуються розпочати ремонт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У п’ятницю, 13 листопада, в Україні застосували графіки відключення електроенергії. Обмеження діють у більшості регіонів країни. Водночас в окремих районах Київської області, а також на Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Чернігівщині та Черкащині запроваджено аварійні відключення, під час яких погодинні графіки не діють.

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