До 2040 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів

Через війну, масову еміграцію та рекордно низьку народжуваність Україна ризикує зіткнутися з іще глибшою демографічною кризою. За прогнозом ООН, якщо нинішні тенденції збережуться, до 2040 року на підконтрольній уряду території може залишитися близько 25 мільйонів людей.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році населення територій, підконтрольних українському уряду, скоротилося приблизно з 37 до 27–28 мільйонів осіб. Ідеться не лише про людей, які загинули під час війни. Значну частину демографічних втрат становлять українці, які виїхали за кордон або залишилися на окупованих територіях.

За різними оцінками, на тимчасово окупованих територіях досі проживають від 3 до 5 мільйонів українців. Ще понад 5 мільйонів перебувають за межами країни, переважно в державах Європи. Окрема проблема — дедалі менше українців планують повертатися додому після завершення війни. За даними Центру економічної стратегії, наприкінці 2022 року про намір повернутися заявляли 74% біженців. Тепер таких залишилося лише 43%.

На демографічну ситуацію також впливають бойові втрати, мобілізація та невизначеність щодо майбутнього. Через це багато українських пар відкладають народження дітей. Демографи попереджають: що довше люди відкладають рішення стати батьками, то менше шансів, що вони зрештою наважаться на цей крок. «Чим довше ви відкладаєте народження дітей, тим вищий ризик, що дитина так і не народиться», — застерігає експертка Світлана Аксьонова.

Показники народжуваності в Україні вже опустилися до критично низького рівня. Якщо у 2020 році на одну жінку припадало в середньому 1,2 дитини, то тепер цей показник становить лише 0,8–0,9. Для стабільного відтворення населення цей рівень має становити приблизно 2,1 дитини на одну жінку.

Чи можуть виплати змінити ситуацію

Українська влада намагається підтримати народжуваність за допомогою фінансової допомоги. Новий закон передбачає одноразову виплату 50 тисяч гривень після народження дитини. Також батьки можуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч гривень протягом першого року життя малюка.

Окрім цього, держава фінансує лікування безпліддя. Для військовослужбовців передбачили можливість безкоштовно заморозити яйцеклітини або сперму. Це дає змогу зберегти репродуктивний матеріал на випадок, якщо через службу або поранення людина згодом втратить можливість мати дітей.

Втім, експерти сумніваються, що самих лише виплат вистачить, аби суттєво змінити демографічну ситуацію. Під час війни на рішення про народження дитини впливають не тільки гроші, а й безпека, житлові умови, стабільність та впевненість у майбутньому.

Україні може знадобитися робоча сила з-за кордону

Ще одна проблема, яка вже впливає на економіку, — нестача працівників. За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, Україні бракує близько 2,5 мільйона людей для роботи в різних галузях.

Після завершення війни одним із можливих способів подолати цей дефіцит може стати залучення іноземних працівників. Однак у Міністерстві економіки наголошують, що спочатку потрібно використати потенціал українців, які вже перебувають у країні, а також тих, хто виїхав за кордон. Заступниця міністра економіки Дарія Марчак зазначила, що до залучення іноземців можуть перейти лише після того, як держава оцінить і використає ці можливості.

Водночас The Economist звертає увагу: навіть завершення війни не означатиме швидкого відновлення населення. Україна не може розраховувати на масштабний післявоєнний бебі-бум, адже покоління, народжені у 1990-х та 2000-х роках, уже є одними з найменших в сучасній історії країни. Тобто потенційних батьків у найближчі роки буде менше, ніж у попередніх поколіннях.

Скільки українців можуть повернутися додому

Раніше директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова висловлювала думку, що після завершення війни в Україну може повернутися лише близько третини громадян, які виїхали за кордон. За її словами, тривалість війни безпосередньо впливає на рішення людей: що довше вони живуть в інших країнах, то краще там облаштовуються і тим менше схильні повертатися.

Демограф Олександр Гладун також оцінював масштаби скорочення населення. За його підрахунками, від початку повномасштабної війни Україна щороку втрачає приблизно 1,15 мільйона жителів через природне скорочення та міграцію. За наведеними ним даними, щороку в країні народжується близько 185 тисяч дітей, тоді як помирає приблизно 505 тисяч людей. Різниця між цими показниками становить близько 320 тисяч осіб щорічно. Ще приблизно 830 тисяч людей, за оцінкою демографа, припадає на міграційні втрати.

Таким чином, демографічна криза в Україні має одразу кілька причин: війна, виїзд мільйонів громадян, низька народжуваність і значна різниця між кількістю народжених та померлих. Навіть після припинення бойових дій ці проблеми не зникнуть автоматично. А повернення людей, відновлення народжуваності та подолання нестачі працівників можуть стати одними з найскладніших завдань для країни на найближчі десятиліття. Про це пише видання The Economist.

Читай нас у