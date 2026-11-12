До 50 провайдерів у прифронтових областях отримають безоплатне обладнання

До 50 інтернет-провайдерів, які працюють поблизу фронту, зможуть безкоштовно отримати обладнання для ремонту та підтримки мереж. Йдеться про оптичний кабель, матеріали для прокладання ліній, генератори й акумуляторні батареї. Подати заявку на участь у конкурсі можна до 2 грудня включно.

Програму створили, щоб допомогти місцевим провайдерам швидше відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати людей стабільним інтернетом навіть під час обстрілів і перебоїв з електропостачанням. «Щоб місцеві телеком-компанії могли підтримувати роботу мереж та швидко ремонтувати пошкоджені лінії, запускаємо конкурс у межах програми Connectivity Resilience Facility», — пояснили у відомстві. У межах програми безоплатне обладнання та матеріали зможуть отримати до 50 компаній. Серед них:

волоконно-оптичний кабель для прокладання та відновлення ліній;

натяжні затискачі;

оптичні муфти, необхідні для з’єднання та ремонту кабелів;

бензинові генератори;

акумуляторні батареї для резервного живлення.

Це обладнання допоможе провайдерам швидше усувати наслідки російських атак, відновлювати зв’язок після пошкоджень і підтримувати роботу мереж під час відключень електроенергії.

Хто може взяти участь у конкурсі

Подати заявку можуть інтернет-провайдери, які працюють у семи прифронтових областях України:

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Запорізькій;

Сумській;

Чернігівській;

Дніпропетровській.

Заявки прийматимуть до 2 грудня включно. Взяти участь можуть компанії, які забезпечують зв’язком місцевих жителів і працюють на територіях, де телекомунікаційна інфраструктура зазнає пошкоджень через бойові дії. Під час відбору організатори оцінюватимуть не лише сам факт роботи провайдера в прифронтовій області. Важливими будуть територія, яку охоплює його мережа, використані технології та кількість абонентів.

Також враховуватимуть, чи має компанія документи, які підтверджують пошкодження мереж унаслідок російських атак. Окремо перевірятимуть, наскільки обґрунтована потреба в обладнанні та як його отримання вплине на роботу зв’язку в місцевих громадах.

Чому провайдерам потрібна така допомога

У Мінцифри пояснюють, що російські обстріли регулярно пошкоджують телекомунікаційну інфраструктуру. Через це провайдерам доводиться постійно ремонтувати мережі та замінювати обладнання. «Через російські атаки телекомунікаційна інфраструктура постійно зазнає пошкоджень. Провайдери щомісяця відновлюють і замінюють десятки пошкоджених оптичних ліній у прифронтових областях», — зазначили в міністерстві.

Від стабільного інтернету залежать не лише побутові потреби людей. Зв’язок потрібен також екстреним службам, місцевим установам і підприємствам. Тому програма має допомогти зберегти доступ до мережі там, де через бойові дії відновлювати її найскладніше.

Конкурс проводять у межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT). Його виконує Фонд Євразія за фінансування UK International Development, а виконавчим партнером є Офіс ефективного регулювання BRDO. Подати заявку на участь можна до 2 грудня включно. Детальні умови конкурсу та форма реєстрації доступні на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Протягом 23–24 вересня російські військові завдали ударів по інфраструктурі шести українських інтернет- та хостинг-провайдерів. Унаслідок атак у Києві та області виникли перебої з доступом до інтернету, а частина користувачів залишилася без зв’язку.

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