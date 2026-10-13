До Азербайджану прибули 30 українських дітей на відпочинок та психологічне відновлення
До Азербайджану приїхали 30 дітей із Дніпропетровщини та міста Боярка Київської області. На них чекають відпочинок, оздоровлення та психологічна підтримка. Серед учасників поїздки — діти українських військовослужбовців, зокрема тих, хто перебуває в російському полоні або дістав поранення.
«Серед них — діти українських захисників, зокрема тих, хто перебуває в російському полоні або отримав поранення», — зазначив дипломат.
За словами Юрія Гусєва, діти перебуватимуть на відпочинку в місті Габала в Азербайджані. Поїздка має допомогти їм оздоровитися, відновити сили та отримати необхідну психологічну підтримку.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії 722 українські дитини вже отримали можливість відпочити й відновитися в Азербайджані.
Посол України висловив вдячність керівництву Азербайджану та його народу за солідарність, турботу й допомогу українським дітям.
За словами дипломата, така підтримка є черговим свідченням дружніх відносин між двома народами та стратегічного партнерства України й Азербайджану.
Організація відпочинку та оздоровлення українських дітей за кордоном залишається важливою складовою підтримки родин, які постраждали внаслідок російської війни.
Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв у Фейсбуці.
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