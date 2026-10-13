До Азербайджану прибули 30 українських дітей на відпочинок та психологічне відновлення

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До Азербайджану приїхали 30 дітей із Дніпропетровщини та міста Боярка Київської області. На них чекають відпочинок, оздоровлення та психологічна підтримка. Серед учасників поїздки — діти українських військовослужбовців, зокрема тих, хто перебуває в російському полоні або дістав поранення.

«Серед них — діти українських захисників, зокрема тих, хто перебуває в російському полоні або отримав поранення», — зазначив дипломат.

За словами Юрія Гусєва, діти перебуватимуть на відпочинку в місті Габала в Азербайджані. Поїздка має допомогти їм оздоровитися, відновити сили та отримати необхідну психологічну підтримку.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії 722 українські дитини вже отримали можливість відпочити й відновитися в Азербайджані.

Посол України висловив вдячність керівництву Азербайджану та його народу за солідарність, турботу й допомогу українським дітям.

За словами дипломата, така підтримка є черговим свідченням дружніх відносин між двома народами та стратегічного партнерства України й Азербайджану.

Організація відпочинку та оздоровлення українських дітей за кордоном залишається важливою складовою підтримки родин, які постраждали внаслідок російської війни.

Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв у Фейсбуці.

Раніше на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Серед них семеро хлопчиків і четверо дівчаток віком від 1 року 4 місяців до 17 років.

Упродовж серпня та вересня 2026 року через пункт пропуску «Мокрани — Доманове» на Волині в Україну повернувся 41 громадянин, який перебував на тимчасово окупованих територіях.

Україна та Росія 19 серпня провели 77-й обмін полоненими, у межах якого українські громадяни повернулися додому. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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