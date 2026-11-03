До Дня інженерних військ Зеленський відзначив бійців державними нагородами
Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем інженерних військ та відзначив їх державними нагородами. Зокрема, бійці отримали ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також ордени «За мужність» II та III ступенів.
"День інженерних військ України. Привітав воїнів та відзначив їх державними нагородами - орденами Богдана Хмельницького ІІ-ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів", - написав він.
Зеленський зазначив, що серед нагороджених - військові, які виконували завдання на Донеччині, Луганщині, Сумщині, Чернігівщині, а також під час Курської операції.
"Щодня ви виконуєте роботу, яка зміцнює нашу оборону. Дякую за службу і бажаю всім найголовнішого - найскорішої перемоги над ворогом", - написав Президент.
Про це глава держави повідомив у Телеграмі.
Зеленський відзначив нагородами 390 нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, 177 — посмертно.
Зеленський нагородив розвідників Держприкордонслужби.
Зеленський нагородив українських воїнів до Дня захисників і захисниць України.