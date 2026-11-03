До Дня інженерних військ Зеленський відзначив бійців державними нагородами

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Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем інженерних військ та відзначив їх державними нагородами. Зокрема, бійці отримали ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також ордени «За мужність» II та III ступенів.

"День інженерних військ України. Привітав воїнів та відзначив їх державними нагородами - орденами Богдана Хмельницького ІІ-ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів", - написав він.

Зеленський зазначив, що серед нагороджених - військові, які виконували завдання на Донеччині, Луганщині, Сумщині, Чернігівщині, а також під час Курської операції.

"Щодня ви виконуєте роботу, яка зміцнює нашу оборону. Дякую за службу і бажаю всім найголовнішого - найскорішої перемоги над ворогом", - написав Президент.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Зеленський відзначив нагородами 390 нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, 177 — посмертно.

Зеленський нагородив розвідників Держприкордонслужби.

Зеленський нагородив українських воїнів до Дня захисників і захисниць України.

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