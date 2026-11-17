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Наприкінці листопада Європу, зокрема сусідню з Україною Польщу, може накрити потужна хвиля похолодання. За прогнозами, у деяких регіонах температура повітря опуститься до -19 градусів, а морози місцями триматимуться цілодобово.

Найближчими днями погода ще залишатиметься відносно теплою. Однак в останній декаді листопада ситуація може різко змінитися: напрямок вітру зміниться із західного на північний, і до Центральної Європи почне надходити холодне арктичне повітря.

Перші суттєві морози прогнозують приблизно з 23 до 30 листопада. У різних регіонах Польщі температура може становити від -5 до -19 градусів, особливо вночі під час прояснень.

Найінтенсивніше повітря охолоджуватиметься в долинах і низинах, де накопичуються холодні повітряні маси.

За прогнозами, в окремих районах мороз уперше цього сезону може зберігатися протягом усієї доби. Вдень температура місцями не підніматиметься вище -1…-3 градусів. Додатковим чинником похолодання може стати сніг, який очікується під час зміни повітряних мас.

Синоптики пов’язують можливу зміну погоди з ослабленням полярного вихору, яке відбулося незвично рано — на початку листопада. Подібні атмосферні процеси нерідко спричиняють зимові погодні епізоди в Європі через кілька тижнів.

Не виключено, що морози та снігопади затримаються в окремих районах і на початку грудня.

В Україні також очікується зниження температури. Синоптик Віталій Постригань попереджає, що вже наприкінці поточного тижня, 21–22 листопада, можливе арктичне вторгнення.

Водночас найближчими днями температура повітря, за його прогнозом, нагадуватиме жовтневу. Проте істотного тепла очікувати не варто.

Посилений вітер у поєднанні з підвищеною вологістю створюватиме відчуття ще більшої прохолоди. Таким чином, наприкінці листопада погодні умови можуть суттєво змінитися як у Польщі, так і в Україні.

Про це повідомляє польське видання DobraPogoda24.pl.

У вівторок, 17 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Після нічних опадів на Правобережжі вдень дощі очікуються по всій країні, а в окремих регіонах можливі мороз і поривчастий вітер.

В Україні жовтень 2026 року став найтеплішим за всю історію спостережень.

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