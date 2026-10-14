До Рівного прибули ще 39 евакуйованих із Херсонщини та Донеччини

0:00 / 0:00

Рівне прийняло ще 39 українців, які були змушені залишити свої домівки через війну та евакуюватися з прифронтових регіонів. Серед прибулих — діти, двоє людей з інвалідністю та домашні улюбленці.

Евакуаційний потяг зустріли в обласному центрі поліцейські, рятувальники, медики, волонтери та представники інших служб. Він став 18-м евакуаційним потягом, який прибув до Рівного від початку 2026 року.

Потяг прибув до Рівного о 09:00. Разом із пасажирами присутні зупинилися на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам’ять усіх загиблих унаслідок війни.

Цього разу до обласного центру евакуювали 39 людей із Херсонської та Донецької областей. Частина з них потребувала особливої уваги та підтримки, зокрема діти й люди з інвалідністю.

Одразу після прибуття потяга представники відповідних служб почали допомагати пасажирам: супроводжували їх під час виходу з вагонів, допомагали дістатися транспорту, реєстрували та надавали необхідну медичну й психологічну допомогу.

За кілька хвилин після прибуття евакуаційного потяга в області пролунав сигнал повітряної тривоги. Попри небезпеку, поліцейські, рятувальники, медики та волонтери продовжили злагоджено працювати й надавати допомогу евакуйованим.

Для людей, які пережили окупацію, обстріли та втрату власного житла, важливо не лише дістатися безпечнішого місця, а й отримати необхідну підтримку після пережитого.

Кожен евакуаційний потяг — це десятки людських історій, у яких поруч існують біль від втрати дому, надія на краще та віра в майбутнє. Для 39 українців із Херсонщини та Донеччини Рівне стало наступним пунктом на шляху до безпеки.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Нагадаємо, у Донецькій області розширили зону обов’язкової примусової евакуації дітей з окремих територій Краматорська. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників.

У прифронтових районах Харківської області продовжуєтьсявимушена евакуація цивільного населення через інтенсивні російські обстріли.

Мер Києва Віталій Кличкоповідомив, що закликів до евакуації зі столиці наразі не було, однак містянам варто зважати на можливе посилення російських обстрілів.

Читай нас у