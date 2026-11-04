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Відкритий у квітні Unity Hub Berlin, який консультує українців щодо повернення додому, за перші шість місяців роботи отримав близько 60 звернень.

Лише три з них надійшли від чоловіків призовного віку.

Як повідомляє Rheinische Post, більшість запитів стосувалися загальних умов повернення, доступних програм підтримки та можливостей реінтеграції в Україні.

Водночас станом на 28 жовтня центр не володів інформацією про те, скільки людей після консультацій фактично розпочали підготовку до повернення.

За даними на 31 травня 2026 року, у Німеччині перебували понад 1,3 млн українських біженців, серед яких 265 804 чоловіки призовного віку.

Джерело: Rheinische Post.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що українські чоловіки призовного віку, які зараз проживають у Німеччині, мають повернутися на батьківщину. За його словами, Берлін готовий допомогти Києву встановити місце перебування таких громадян.

Опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) запропонувала депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не працюють у країні легально.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт виступив за виключення українських чоловіків призовного віку з механізму автоматичного тимчасового захисту в ЄС. Він заявив, що ухилення від військової служби не є підставою для надання притулку.

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