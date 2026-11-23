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Фотограф Ян Доброносов визнав помилку після публікації фото зі зміненими за допомогою штучного інтелекту будівлями. Раніше на фейк звернула увагу народна депутатка Мар’яна Безугла.

За словами фотографа, він уперше скористався застосунком для накладання водяного знака, який, як з’ясувалося, підмінив частину будівель за допомогою ШІ.

Доброносов уже опублікував оригінальне фото та перепросив усіх, кого зачепила ця ситуація. Він також пообіцяв зробити висновки, щоб подібне більше не повторилося.

Джерело: Ян Доброносов

Мар’яна Безугла звинуватила фотографа видання «Телеграф» Яна Доброносова в публікації 23 листопада згенерованого штучним інтелектом фото Майдану Незалежності після можливої атаки БПЛА.

Організація World Press Photo, яка щороку проводить престижний конкурс фотожурналістики, прийняла рішення відкликати запрошення фотографу державного російського агентства ТАСС на церемонію нагородження.

Київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до 12 років і 10 місяців ув’язнення за злочини проти неповнолітніх. Його визнали винним у зґвалтуванні, розбещенні дітей та створенні порнографічних матеріалів за їх участю.

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