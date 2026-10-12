Долар дорожчає, а євро дешевшає: курс валют на 13 жовтня 2026 року

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На вівторок, 13 жовтня 2026 року, Національний банк України встановив нові офіційні курси долара та євро. Американська валюта продовжила зростати в ціні, тоді як європейська, навпаки, подешевшала.

Згідно з оновленими даними НБУ, долар коштуватиме 44,96 грн, що на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро, своєю чергою, знизиться на 7 копійок — до 50,24 грн

Курс валют НБУ

На вівторок, 13 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,95 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 7 копійок: 12 жовтня її курс становив 44,88 гривні.

Офіційний курс євро на 13 жовтня встановлено на рівні 50,24 гривні. Європейська валюта подешевшала на 7 копійок порівняно з понеділком, коли її курс становив 50,31 гривні.

Чого очікувати від валютного ринку найближчими днями

Як зазначив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, міжбанківський і готівковий сегменти валютного ринку, найімовірніше, залишатимуться близькими за курсами. Водночас атаки, перебої з електроенергією та погіршення інформаційного фону можуть спричиняти тимчасові хвилі попиту на готівкову валюту.

За словами експерта, на настрої українців впливають повсякденні економічні чинники – зокрема, зростання цін на пальне, продукти й окремі послуги, а також додаткові витрати бізнесу. Усе це посилює відчуття складного економічного періоду восени.

Водночас підстав говорити про руйнування нинішньої моделі валютного ринку поки немає, адже Національний банк має достатньо ресурсів для проведення валютних інтервенцій.

Як зазначив Лєсовий, вразливість цієї моделі полягає передусім у дедалі більшій залежності від постійної підтримки регулятора, а не в самому рівні валютного курсу.

Про це повідомляє валютний ринок НБУ.

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