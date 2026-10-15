Долар і євро дешевшають — який курс валют встановили на 16 жовтня 2026 року

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Український валютний ринок продовжує відчувати вплив воєнних ризиків і сезонного зростання попиту на долари та євро. Водночас ситуація залишається відносно стабільною, хоча курси валют у банках та обмінниках і далі змінюються.

За даними Національного банку України, у п’ятницю, 16 жовтня 2026 року, офіційний курс долара становитиме 44,89 грн, що на 9 копійок менше, ніж попереднього дня. Євро також подешевшає — до 50,31 грн, тобто на 4 копійки.

Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у п'ятницю, 16 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,89 гривні (тобто -9 копійок проти 15 жовтня);

євро – 50,31 гривні (тобто -4 копійки проти 15 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 14 жовтня, подорожчавши до 45,08 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

Станом на вечір 15 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,75 гривні (-4 копійки), а продаж – по 45,28 гривні (-4 копійки).

Купівля євро проходить по 50,13 гривні (без змін), а продаж – по 50,81 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,19 гривні (-1 копійка), а продаж – по 45,22 гривні (-7 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 50,65 гривні (-3 копійки), а продаж – по 50,86 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,77 гривні (без змін), а продають – по 45,38 гривні (+4 копійки).

Євро купують по 50,48 гривні (-4 копійки), а продають – по 51,34 гривні (+1 копійка).

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