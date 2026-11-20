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У п’ятницю, 20 листопада, в українських обмінниках продовжилося зниження курсу долара. Європейська валюта також подешевшала як під час купівлі, так і під час продажу.

Водночас у банках вартість долара та євро відрізняється залежно від фінансової установи й обраного способу обміну.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок п’ятниці, 20 листопада, долар в обмінниках купують по 45,27 гривні (-28 коп), а продають – по 45,48 гривні (-26 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,00 гривень (-23 коп), а продають – по 50,30 гривні (-28 коп).

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 44,98 гривні для купівлі валюти та 45,52 гривні для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 49,37 гривні, а продають – по 50,19 гривні.

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,55 гривні (-15 коп), а карткою – по 45,45 гривні (-21 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,20 гривні (-20 коп), а карткою – по 50,25 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,50 гривні (-10 коп), а карткою – по 45,65 гривні (-10 коп). Євро в застосунку можна купити по 50,25 гривні (-10 коп), а карткою – по 50,45 гривні (-10 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,60 гривні (-20 коп), а за комерційним курсом – по 45,70 гривні (-10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,20 гривні (-20 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,44 гривні (-19 коп), а євро – по 50,10 гривні (-10 коп).

Про це йдеться на сайті НБУ.

Національний банк України встановив на четвер, 19 листопада 2026 року, офіційний курс долара США на рівні 45,20 гривні. Порівняно із середою, 18 листопада, коли американська валюта коштувала 45,34 гривні, її вартість знизилася на 14 копійок.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

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