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Національний банк України оприлюднив офіційний курс іноземних валют на середу, 25 листопада 2026 року. Долар США та євро продовжили дорожчати щодо гривні. За даними НБУ, долар США коштуватиме 45,35 грн — на 27 копійок більше, ніж попереднього дня. Євро зросте на 15 копійок — до 49,60 грн, а польський злотий подорожчає на 2 копійки — до 11,11 грн.

Курс валют НБУ

На середу, 25 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 гривні. Порівняно з вівторком, 24 листопада, американська валюта подорожчала на 27 копійок. Попереднього банківського дня її курс становив 45,08 гривні.

Євро також додало в ціні. Офіційний курс європейської валюти на 25 листопада становить 49,60 гривні. Це на 15 копійок більше, ніж днем раніше, коли НБУ встановив курс євро на рівні 49,45 гривні.

Як ''чорна п’ятниця'' може вплинути на курс долара

Як розповів у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, додатковим чинником для готівкового валютного ринку наприкінці листопада стане ''чорна п’ятниця'', яка припадає на 27 листопада.

За словами банкіра, сезонні знижки в торговельних мережах можуть спонукати частину українців витрачати валютні заощадження на покупки. Це здатне збільшити пропозицію готівкової валюти на ринку та стримувати її подорожчання.

Крім того, наприкінці листопада може зменшитися різниця між курсами купівлі та продажу долара в банках і обмінниках. Якщо раніше в окремих установах вона становила 1–1,5 гривні, то надалі спред може скоротитися.

Про це повідомляє НБУ.

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