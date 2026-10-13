Долар подорожчав: НБУ встановив курс валют на 14 жовтня 2026 року

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Національний банк України оприлюднив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 14 жовтня. Долар США подорожчав на 13 копійок, а євро зріс у ціні на 19 копійок.

Офіційні курси валют на середу, 14 жовтня, становитимуть:

1 долар США – 45,08 грн (44,95 грн станом на 13 жовтня);

1 євро – 50,43 грн (50,24 грн станом на 13 жовтня).

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

НБУ розповів про впровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень.

Раніше Національний банк України заявив про введення в обіг банкноти у 2 000 гривень з 4 вересня 2026 року. Сама ж презентація купюри відбулась заздалегідь, щоб банківські та небанківські установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни й бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.

Гетманцев прокоментував вплив нової банкноти у 2 тис грн на інфляцію.

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