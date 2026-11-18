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Підставою для звернення до суду стало те, що керівництво прокуратури проігнорувало скаргу щодо грубого порушення розумних строків у кримінальному провадженні. Під час допиту Ігоря Коломойського як підозрюваного сторона обвинувачення без пояснень та обґрунтувань перервала слідчу дію, фактично залишивши розслідування в невизначеному стані.

На думку сторони захисту, такі дії свідчать про навмисне затягування строків досудового розслідування.

Через дії слідчих, Коломойський подав відповідну скаргу на ім’я виконувача обов’язків Генерального прокурора, проте вона залишилася без розгляду. Після цього адвокати звернулися до суду з вимогою визнати таку бездіяльність незаконною. І суддя підтримала позицію захисту та зобов’язав в.о. Генпрокурора невідкладно, але не пізніше трьох днів після отримання копії ухвали, розглянути скаргу по суті.

"Це судове рішення створює правові підстави для того, щоб вище керівництво прокуратури зреагувало на ситуацію із зупиненим слідством і, тепер прокуратура має дати вказівку відновити допит Коломойського, який раніше зупинили без пояснень", - зазначив адвокат.

Ухвала набрала законної сили в день її проголошення, тобто вже сьогодні.

Про це повідомляється з посиланням на УНІАН.

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