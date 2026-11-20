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У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в Україні переважатиме хмарна та дощова погода. На заході вночі прогнозують значні опади, у Карпатах дощ із мокрим снігом, а на півдні пориви вітру сягатимуть 24 м/с.

20 листопада нестійку погоду, щедру на дощі різної інтенсивності, зумовлюватиме активний циклон. Тиск зазнаватиме коливань, вологість залишатиметься високою. У відносно теплій повітряній масі через захмарене небо вночі температура триматиметься вище нуля, а вдень зросте зовсім мало. Виняток – південь країни, де буде найтепліше і вночі, і вдень.

Хмарно. Помірні дощі, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах сильний дощ із мокрим снігом. Лише на північному сході вночі без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7–12 м/с, пориви 15–20 м/с (у північних областях місцями), у південній частині до 24 м/с. Температура вночі 2–7° тепла, на півдні 8–13°; вдень 10–16°, у північній частині 2–7°. У Карпатах упродовж доби близько 0°.

У п'ятницю, 20 листопада, у Києві хмарно, дощі. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 2–7° тепла; у Києві вночі та вдень 5–7°.

Джерело: «Укргідрометцентр»

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