Дощі накриють Україну 20 жовтня, у деяких регіонах очікуються сильні опади

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У вівторок, 20 жовтня, у частині України прогнозують дощі, а на південному заході країни місцями очікуються значні опади.

У південно-західній частині країни місцями очікуються значні дощі. На Правобережжі, у Херсонській області та Криму дощі будуть помірними. На решті території обійдеться без опадів.

Загалом по країні буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в Карпатах і на сході країни місцями буде туман. Вітер дутиме східний та південно-східний, його швидкість — 7-12 м/с.

Вночі температура становила 9-14° тепла, у західних областях — 6-11° тепла. Вдень буде 13-18°, а на Закарпатті та півдні країни - до 21°.

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

По області вночі було 9-14° тепла, вдень 13-18°. У Києві вночі було 11-13° тепла, вдень очікується - 16-18°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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