Дощі охоплять більшість регіонів України 23 жовтня
У п’ятницю, 23 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі. Водночас у деяких регіонах повітря прогріється до +20 °C.
Сьогодні в Укаїні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім заходу та сходу, дощі.
Вітер південно-східний, на заході країни — західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 12-17°, у Києві 14-16°.
Джерело: Укргідрометцентр
Нагадаємо, 23 жовтня в Україні очікується аномально тепла погода.
У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.
Раніше синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.