Дощі охоплять більшість регіонів України 23 жовтня

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У п’ятницю, 23 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі. Водночас у деяких регіонах повітря прогріється до +20 °C.

Сьогодні в Укаїні буде хмарно з проясненнями. Вдень по всій країні, крім заходу та сходу, дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни — західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 14-16°.

Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 23 жовтня в Україні очікується аномально тепла погода.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

Раніше синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

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