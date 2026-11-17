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У вівторок, 17 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Після нічних опадів на Правобережжі вдень дощі очікуються по всій країні, а в окремих регіонах можливі мороз і поривчастий вітер.

Вітер буде південно-східний, у західних областях — південно-західний. Його швидкість — 7-12 метрів за секунду. У Карпатах місцями очікуються пориви 15-20 метрів за секунду.

Температура становитиме 2-7° тепла. На заході вночі був мороз.

Найтепліше вдень буде на південному заході країни та в Криму — 8-13° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. По області температура становитиме 2-7° тепла. У Києві — 5-7° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

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