Дощі та похолодання накриють частину України: прогноз на четвер 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, в Україні очікується переважно хмарна погода, а в окремих областях пройдуть дощі. Найвищі температурні показники прогнозують у Криму, де повітря прогріється до +17 градусів.

Водночас у деяких районах північного заходу країни буде значно прохолодніше: вдень температура повітря не перевищуватиме +8 градусів.

Погода 29 жовтня в Україні

На півночі країни переважатиме хмарна погода, а на Чернігівщині можливий дощ. Уночі температура становитиме +5...+8 градусів, удень – +8...+13.

У центральних областях також буде хмарно, місцями прогнозують опади. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +7...+11 градусів, удень – +9...+14. У Києві очікується невеликий дощ. Уночі температура повітря становитиме +5...+7 градусів, удень – +8...+10.

На півдні збережеться хмарна погода, подекуди дощитиме. У нічні години очікується +11...+14 градусів, а вдень – +12...+14.

На сході також буде переважно хмарно, проте без опадів, а в деяких областях очікується сонячна погода. Температура вночі становитиме +8...+14 градусів, удень – +12...+14.

Максимальна температура повітря цього дня в південній частині України, у східних областях та подекуди у центральних очікується +15...+20 градусів. Дощі пройдуть подекуди у західних областях України, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами, на Одещині та місцями на Черкащині.

На заході країни небо затягне хмарами, у деяких районах можливі опади. Уночі повітря охолоне до +5...+11 градусів, удень прогріється до +8...+15. Найпрохолодніше буде в окремих північно-західних районах, тоді як на Закарпатті температура підніметься до +15 градусів.

У Криму прогнозують хмарність із проясненнями. Уночі термометри покажуть +12...+14 градусів, а вдень – +15...+17.

Синоптикиня Наталка Діденко додала, що 29 жовтня на півдні України, на сході та у більшості центральних областей очікуються також штормові пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Вона також зазначила, що з початком завершального осіннього місяця, листопада, денна температура повітря знизиться до 5-9 градусів тепла.

"Нагадую. Логічне пізньоосіннє похолодання розпочнеться із початком листопада", – написала Діденко.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометеорологічний центр.