+14° Київ +7° Варшава +7° Вашингтон
$ 44.99 € 50.5 zł 11.55
$ 44.99 € 50.5 zł 11.55
+14° Київ +7° Варшава +7° Вашингтон
Головне Україна

Дощі та похолодання накриють Україну на початку нового тижня

UA NEWS 19 Жовтня 2026 08:14
Дощі та похолодання накриють Україну на початку нового тижня
0:00 / 0:00

У понеділок, 19 жовтня 2026 року, в Україні очікуються дощі та зниження температури повітря. За прогнозом, стовпчики термометрів покажуть +13…+18 °C.

 

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень помірні дощі, на Лівобережжі місцями сильні дощі.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни - південний, 7-12 м/с.

Температура вдень 13-18°; в західних областях 8-13°.

 

У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень сильний дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 13-18°, у Києві 15-17°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Читайте також:

Календар магнітних бур на 19–25 жовтня 2026: геомагнітний прогноз та вплив на самопочуття

Календар городника на жовтень 2026: головні роботи на ділянці та підготовка до зими

Місячний календар на жовтень 2026 року: несприятливі та позитивні дні

Календар рибалки на жовтень 2026: де, як та на що ловити рибу восени

Календар грибника на жовтень 2026: особливості осіннього збору

Календар винороба на жовтень 2026: що і коли робити та з яких фруктів готувати вино

Церковний календар на жовтень 2026 року: повний список свят та постів

Читай нас у
Завантажуй наш додаток