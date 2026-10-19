Дощі та похолодання накриють Україну на початку нового тижня
У понеділок, 19 жовтня 2026 року, в Україні очікуються дощі та зниження температури повітря. За прогнозом, стовпчики термометрів покажуть +13…+18 °C.
Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень помірні дощі, на Лівобережжі місцями сильні дощі.
Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни - південний, 7-12 м/с.
Температура вдень 13-18°; в західних областях 8-13°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень сильний дощ.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 13-18°, у Києві 15-17°.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
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