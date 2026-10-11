Дощі та похолодання накриють Україну протягом тижня з 12 до 18 жовтня

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Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощів і поступового зниження температури. У понеділок, 12 жовтня, опади очікуються в більшості областей, а з вівторка похолодання буде найвідчутнішим на заході країни, де вночі температура місцями опуститься до +1…+6°. У середині тижня переважатиме суха погода, однак ближче до вихідних дощі можуть повернутися.

12 жовтня, понеділок

На півночі: вночі +6°…+11°, вдень +10°…+16°. Дощі.

На півдні: вночі +12°…+17°, вдень +19°…+24°. Переважно без опадів.

На заході: вночі +6°…+10°, вдень +11°…+16°. Дощі, місцями значні.

На сході: вночі +10°…+15°, вдень +18°…+23°. Переважно сухо.

У центрі: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+19°. Місцями дощі.

У Києві: вночі +9°…+11°, вдень +12°…+16°. Дощ.

13 жовтня, вівторок

На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+14°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

На півдні: вночі +10°…+15°, вдень +17°…+22°. Переважно сухо.

На заході: вночі +1°…+6°, вдень +9°…+14°. Прохолодно, переважно без опадів.

На сході: вночі +8°…+13°, вдень +16°…+21°. Місцями невеликий дощ.

У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +11°…+16°. Хмарно, місцями дощ.

У Києві: вночі +7°…+9°, вдень +11°…+14°. Можливий невеликий дощ.

14 жовтня, середа

На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+14°. Переважно без опадів.

На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +16°…+21°. Переважно сухо.

На заході: вночі +2°…+6°, вдень +8°…+13°. Прохолодно, місцями невеликий дощ.

На сході: вночі +7°…+12°, вдень +14°…+19°. Без істотних опадів.

У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +11°…+16°. Мінлива хмарність.

У Києві: вночі +6°…+8°, вдень +11°…+14°. Переважно без опадів.

15 жовтня, четвер

На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+14°. Без істотних опадів.

На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +16°…+20°. Переважно сухо.

На заході: вночі +2°…+6°, вдень +7°…+12°. Прохолодно, без істотних опадів.

На сході: вночі +6°…+11°, вдень +13°…+18°. Переважно сухо.

У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність.

У Києві: вночі +6°…+8°, вдень +10°…+13°. Без істотних опадів.

16 жовтня, п’ятниця

На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Переважно без опадів.

На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +16°…+20°. Переважно сухо.

На заході: вночі +2°…+7°, вдень +7°…+12°. Прохолодно, місцями невеликий дощ.

На сході: вночі +6°…+11°, вдень +13°…+18°. Без істотних опадів.

У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +10°…+16°. Переважно без опадів.

У Києві: вночі +7°…+9°, вдень +11°…+14°. Мінлива хмарність.

17 жовтня, субота

На півночі: вночі +5°…+10°, вдень +9°…+14°. Місцями дощ.

На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +15°…+20°. Місцями короткочасний дощ.

На заході: вночі +2°…+7°, вдень +6°…+12°. Прохолодно, можливий дощ.

На сході: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+18°. Місцями дощ.

У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +9°…+15°. Місцями дощ.

У Києві: вночі +8°…+10°, вдень +11°…+14°. Можливий дощ.

18 жовтня, неділя

На півночі: вночі +3°…+8°, вдень +8°…+13°. Уночі місцями дощ, удень переважно сухо.

На півдні: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+18°. Мінлива хмарність.

На заході: вночі +1°…+6°, вдень +6°…+11°. Прохолодно, вночі місцями дощ.

На сході: вночі +5°…+10°, вдень +12°…+17°. Переважно без опадів.

У центрі: вночі +4°…+9°, вдень +8°…+14°. Місцями невеликий дощ.

У Києві: вночі +4°…+8°, вдень +8°…+12°. Уночі можливий дощ, удень без істотних опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

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