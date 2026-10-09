Дощі та пориви вітру накриють Україну: погода на 9 жовтня
У п’ятницю, 9 жовтня, в Україні збережеться відносно тепла погода, однак у частині регіонів очікуються опади та сильний вітер. Місцями також знизиться температура повітря.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вдень в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі. На решті території без опадів.
У південно-східній частині вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температуравдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.
Температура по області вдень 18-23°, у Києві близько 20°.
Джерело: Укргідрометцентр
Нагадаємо, найближчими днями в Україні буде тепла та переважно суха погода.
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