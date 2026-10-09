Дощі та пориви вітру накриють Україну: погода на 9 жовтня

0:00 / 0:00

У п’ятницю, 9 жовтня, в Україні збережеться відносно тепла погода, однак у частині регіонів очікуються опади та сильний вітер. Місцями також знизиться температура повітря.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вдень в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі. На решті території без опадів.

У південно-східній частині вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температуравдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура по області вдень 18-23°, у Києві близько 20°.

Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, найближчими днями в Україні буде тепла та переважно суха погода.

Теплі дні та холодні ночі: якою буде погода в жовтні.

В Україні побільшає заморозків: синоптики попередили про початок жовтня.

Читай нас у