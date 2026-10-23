Довгоочікуваний обмін: Україна повернула з російського полону 270 українців

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У межах переговорного процесу 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей. Серед них — 261 військовослужбовець і дев’ятеро цивільних. Обмін провели за дорученням президента України за участю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також рятувальник ДСНС.



Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила у полон у 2022-му році, зокрема під час оборони Маріуполя.

Пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці «200».

Ще девʼятеро – важкохворі.



Загалом на батьківщину повертаються військовослужбовці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямку, а також оборонці ЧАЕС.



Серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.



Значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різноманітних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.



“Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, зокрема дякуємо всім, хто доклав зусиль до звільнення Стівена Габбарда – 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам. Дякуємо також усім дотичним державним структурам та організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, що Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 270 на 270.

23 жовтня Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян з окупованих територій. Серед них — 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка з важкими захворюваннями, а також молода жінка та її дитина.

До цього в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили представники відповідних українських структур.

Раніше російська сторона передала Україні тіла 252 загиблих військових. Репатріацію тіл провели в межах домовленостей між сторонами.

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