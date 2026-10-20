Довіра до Зеленського зросла до 57% після дизельної угоди США та РФ

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Після появи інформації про «дизельну угоду» між США та Росією та посилення тиску на Україну рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс із 43% до 57%. Соціологи пояснили, які чинники могли вплинути на зміну громадських настроїв.

Опитування тривало з 8 до 16 жовтня. Відповіді людей, яких опитали 8–9 жовтня, тобто до «дизельної угоди» і подальшого тиску на Україну, соціологи порівняли з відповідями, зібраними 10–16 жовтня.

У перші два дні опитування президенту довіряли 43% респондентів, не довіряли — 52%. Далі довіряли вже 57%, а не довіряли 39%.

Упродовж двох періодів опитали різну кількість людей: 8–9 жовтня — 274 респондентів (похибка 7,7%), 10–16 жовтня — 757 респондентів (похибка 4,6%).

У КМІС зазначили, що й раніше в перші дні опитування довіра до президента була трохи нижчою, ніж у наступні. Тому різниця частково може мати методичні причини. Проте раніше розбіжності були значно меншими.

Через це соціологи вважають, що найімовірніше йдеться про ефект «згуртування навколо прапора» після тиску з боку США. Це ситуація, коли в часи тиску ззовні люди більше підтримують свого лідера.

За загальними підсумками, президенту довіряють 54% українців, не довіряють — 41%. Баланс довіри й недовіри становить +13%.

Із 54% тих, хто довіряє, 22% довіряють повністю, ще 32% — скоріше довіряють. Серед 41% тих, хто не довіряє, 24% не довіряють зовсім, а 17% — скоріше не довіряють.

Наприкінці серпня — на початку вересня показники були такими самими. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився.

Опитування проводили телефоном у всіх регіонах території, яку контролює українська влада. Відповіді дали 1031 дорослий українець. Загальна похибка — не більше 4%.

Жителів територій, які тимчасово не контролює українська влада, не опитували. Так само не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед респондентів є переселенці з окупованих територій.

Людей питали: «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?» Їм зачитували чотири варіанти відповіді — від «зовсім не довіряю» до «повністю довіряю». У запитанні не нагадували, що він є президентом.

Джерело: КМІС

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