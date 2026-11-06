ДПСУ спростувала заяви про масовий виїзд українців через побоювання складної зими

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У Державній прикордонній службі України не фіксують зростання кількості громадян, які виїжджають за кордон через побоювання щодо складної зими. Пасажиропотік на кордоні, навпаки, зменшився порівняно з вереснем.

Він спростував інформацію про нібито збільшення кількості українців, які залишають країну через очікування складної зими, та навів статистичні дані.

«У жовтні кордон перетнули загалом 3 млн 60 тис. громадян, 85% яких — це громадяни України. У вересні пасажиропотік був на рівні 3 млн 300 тис. громадян — тобто, йде зменшення. І за останні дні, якщо брати вже листопад, то також збільшення пасажиропотоку ми не бачимо», — зазначив Демченко.

За словами речника ДПСУ, у жовтні співвідношення перетинів кордону на виїзд з України та в’їзд до неї становило приблизно 50% на 50%. Тобто переваги виїзного потоку не було, як і збільшення кількості тих, хто повертається в Україну.

Аналогічна ситуація спостерігається і в листопаді.

Загалом у будні дні кордон на всій його протяжності перетинають близько 80 тисяч громадян на добу. У вихідні пасажиропотік традиційно зростає і може становити 90–100 тисяч перетинів в обох напрямках.

«Але в цілому динаміка пасажиропотоку зараз не йде на зростання, і немає чіткої переваги ані на виїзд з України, ані на в’їзд», — підсумував Андрій Демченко.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телебачення.

Нагадаємо, Україна та Словаччина домовилися про підготовку до запуску української системи «єЧерга» на словацькому боці кордону. Країни підписали лист про наміри, який передбачає спільну роботу над електронною чергою та покращенням руху транспорту через пункти пропуску. Словаччина стала першою країною, з якою Україна офіційно закріпила такі домовленості.

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