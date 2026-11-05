Драпатий дозволив деяким військовим служити за місцем проживання дітей

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Військовослужбовці Збройних сил України, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем проживання своїх дітей або в найближчій можливій місцевості.

За результатами звернення Офісу військового омбудсмана, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ухвалив рішення щодо неухильного виконання Положення про проходження військової служби під час розгляду рапортів про переведення таких бійців за сімейними обставинами.

Переведення здійснюватиметься на рівнозначні або нижчі посади у військові частини чи органи військового управління з урахуванням рівня укомплектованості підрозділів. Аналогічні звернення щодо забезпечення такої можливості спрямовано також до Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби та Нацгвардії.

Джерело: Офіс військового омбудсмана.

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та нагальні потреби Сил оборони.

Головком Драпатий наказав посилити контроль за ВЛК в Україні.

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