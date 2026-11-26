0:00 / 0:00

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий підтримав рішення колишнього начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича повернутися на військову службу. Він надав офіцеру можливість сформувати власну команду у 42-й бригаді морської піхоти.

Начальником штабу Кротевич обрав колишнього командира 47-ї бригади Олександра Ширшина з позивним «Геній».

Пряма мова: «Кротевич сам висловив бажання повернутися на військову службу (...). ГК підтримав це бажання, і саме цей підрозділ (42-гу бригаду морської піхоти – УП) було обрано спільно. Кротевич отримав можливість формувати власну команду».

За даними видання, Богдан Кротевич разом з Олександром Ширшиним звернулися до Михайла Драпатого з проханням призначити останнього начальником штабу 42-ї бригади. Головнокомандувач погодив таке рішення.

Імовірно, Драпатий розраховує, що призначення посилить як саму бригаду, так і район її оборони — Херсонщину.

Співрозмовники «Української правди», до яких журналісти зверталися за інформацією, напівжартома зауважували, що Кротевич і Ширшин — дуже принципові та запальні офіцери. Тому, припускали вони, співпраця в межах однієї бригади може бути непростою.

Повернення Богдана Кротевича на службу та переведення Олександра Ширшина до бойової бригади є продовженням політики Михайла Драпатого щодо так званої реабілітації офіцерів.

Йдеться про військових, які за часів попереднього головнокомандувача Олександра Сирського були відсторонені від управління військами або звільнилися зі служби з цієї причини.

Про це повідомляє джерело в Генеральному штабі та співрозмовників у Силах оборони.

Читай нас у