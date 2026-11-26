Драпатий підтримав рішення Кротевича повернутися на службу, надавши право формувати команду
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий підтримав рішення колишнього начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича повернутися на військову службу. Він надав офіцеру можливість сформувати власну команду у 42-й бригаді морської піхоти.
Начальником штабу Кротевич обрав колишнього командира 47-ї бригади Олександра Ширшина з позивним «Геній».
Пряма мова: «Кротевич сам висловив бажання повернутися на військову службу (...). ГК підтримав це бажання, і саме цей підрозділ (42-гу бригаду морської піхоти – УП) було обрано спільно. Кротевич отримав можливість формувати власну команду».
За даними видання, Богдан Кротевич разом з Олександром Ширшиним звернулися до Михайла Драпатого з проханням призначити останнього начальником штабу 42-ї бригади. Головнокомандувач погодив таке рішення.
Імовірно, Драпатий розраховує, що призначення посилить як саму бригаду, так і район її оборони — Херсонщину.
Співрозмовники «Української правди», до яких журналісти зверталися за інформацією, напівжартома зауважували, що Кротевич і Ширшин — дуже принципові та запальні офіцери. Тому, припускали вони, співпраця в межах однієї бригади може бути непростою.
Повернення Богдана Кротевича на службу та переведення Олександра Ширшина до бойової бригади є продовженням політики Михайла Драпатого щодо так званої реабілітації офіцерів.
Йдеться про військових, які за часів попереднього головнокомандувача Олександра Сирського були відсторонені від управління військами або звільнилися зі служби з цієї причини.
Про це повідомляє джерело в Генеральному штабі та співрозмовників у Силах оборони.